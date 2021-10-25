СМИ узнали, какой объем газа Украина планирует продать Молдове
Источник:"Экономическая правда"
"Нафтогаз Украины" подписал рамочное соглашение с молдавской компанией Energocom. В случае необходимости Украина продаст Молдове 700 миллионов кубов газа.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правительстве.
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Россия может полностью прекратить поставки в Молдову
Договор заключили на фоне кризиса на мировых рынках и возможных проблем с поставками "Газпрома". Не исключено, что Россия полностью прекратит поставки голубого топлива Молдове.
Украина ранее передала Молдове 16 миллионов кубов газа
Ранее Украина передала стране-соседке 16 миллионов кубов газа – из-за чрезвычайного положения в стране. Однако дальше поставки будут происходить исключительно на платной основе.
О торговле газом собственного производства, отметили источники в правительстве, речь не идет, только будут продавать импортный ресурс.Обратите внимание!
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Переговоры Молдовы и России по контракту провалились
Отметим, ранее Молдова и Россия не договорились о продлении контракта о поставках газа. Кремль предложил свою цену на газ, при этом с требованием погасить задолженность в 700 миллионов долларов.
Представители Молдовы просили уменьшить цену вдвое. Из-за несогласованности сторон вряд ли удастся заключить контракт до конца октября, а это значит, что уже 1 ноября страна может остаться без газа.