Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правительстве.

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Россия может полностью прекратить поставки в Молдову

Договор заключили на фоне кризиса на мировых рынках и возможных проблем с поставками "Газпрома". Не исключено, что Россия полностью прекратит поставки голубого топлива Молдове.

Украина ранее передала Молдове 16 миллионов кубов газа

Ранее Украина передала стране-соседке 16 миллионов кубов газа – из-за чрезвычайного положения в стране. Однако дальше поставки будут происходить исключительно на платной основе.

О торговле газом собственного производства, отметили источники в правительстве, речь не идет, только будут продавать импортный ресурс.

Обратите внимание! Теперь соглашение "Нафтогаза" должен одобрить наблюдательный совет. До его назначения в компании его функции выполняет правительство.

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Переговоры Молдовы и России по контракту провалились

Отметим, ранее Молдова и Россия не договорились о продлении контракта о поставках газа. Кремль предложил свою цену на газ, при этом с требованием погасить задолженность в 700 миллионов долларов.

Представители Молдовы просили уменьшить цену вдвое. Из-за несогласованности сторон вряд ли удастся заключить контракт до конца октября, а это значит, что уже 1 ноября страна может остаться без газа.