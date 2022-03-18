Торговля
В рамках нового пакета санкций ЕС россияне не могут экспортировать железо и сталь в Европу. Отметим, что ранее Россия была вторым по величине поставщиком в мире. Это решение существенно отразится на российской экономике.
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Шведские портовые работники вообще отказались обслуживать российские суда.
Бойкот от компаний
Французская Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в Россию и Беларусь. Это французская компания, специализирующаяся на электрооборудовании. Является одним из мировых лидеров в отрасли.
Китайская Dahua приостановила все поставки в Россию и заберет товар из российских складов. Это крупнейший производитель профессиональной техники и электроники в Китае – стране, пока не приобщившейся к мировым санкциям против России.
Японский Square Enix приостановил продажи в России. Это разработчик и компьютерных игр, таких как Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider и Outriders.
Американская AbbVie не будет поставлять ботокс в Россию.
Футбольные команды Реал, ПСЖ и Милан не будут работать с крупнейшей букмекерской конторой РФ и прекратили спонсорские контракты.
Итальянская компания Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает свою деятельность в России. А это один из самых крупных мировых производителей шин.
Смертный приговор экономике России — подписан. Дальше дела будут только хуже,
– написали в Минцифры.
Несмотря на это, еще многие мировые бренды продолжают работать в России и фактически спонсировать войну в Украине. Поэтому необходимо оказывать общественное давление на компании, чтобы они покинули рынок агрессора. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, среди таких мировых брендов есть:
- Nestle
- Mars
- Danone
- Unilever
- Philip Morris
- PepsiCo
- Leroy Merlin и другие.
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