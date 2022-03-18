Торговля

В рамках нового пакета санкций ЕС россияне не могут экспортировать железо и сталь в Европу. Отметим, что ранее Россия была вторым по величине поставщиком в мире. Это решение существенно отразится на российской экономике.

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Шведские портовые работники вообще отказались обслуживать российские суда.

Бойкот от компаний

Французская Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в Россию и Беларусь. Это французская компания, специализирующаяся на электрооборудовании. Является одним из мировых лидеров в отрасли.

Китайская Dahua приостановила все поставки в Россию и заберет товар из российских складов. Это крупнейший производитель профессиональной техники и электроники в Китае – стране, пока не приобщившейся к мировым санкциям против России.

Японский Square Enix приостановил продажи в России. Это разработчик и компьютерных игр, таких как Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider и Outriders.

Американская AbbVie не будет поставлять ботокс в Россию.

Футбольные команды Реал, ПСЖ и Милан не будут работать с крупнейшей букмекерской конторой РФ и прекратили спонсорские контракты.

Итальянская компания Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает свою деятельность в России. А это один из самых крупных мировых производителей шин.

Смертный приговор экономике России — подписан. Дальше дела будут только хуже,

– написали в Минцифры.

Несмотря на это, еще многие мировые бренды продолжают работать в России и фактически спонсировать войну в Украине. Поэтому необходимо оказывать общественное давление на компании, чтобы они покинули рынок агрессора. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, среди таких мировых брендов есть:

Nestle

Mars

Danone

Unilever

Philip Morris

PepsiCo

Leroy Merlin и другие.

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