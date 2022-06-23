Сменить поставщика газа станет проще: новые правила НКРЭКУ

Со следующего месяца небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно давать ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с подтверждением отсутствия просроченной задолженности.

Земетьте В Украине во время войны не будут повышать тарифы на тепло и газ

Регулятор обращает внимание на то, что указанные изменения не освобождают небытовых потребителей от обязанности выполнять свои финансовые обязательства перед поставщиками по договору поставки природного газа,

– говорится в сообщении НКРЭКУ.

Также если на информационной платформе оператора газотранспортной системы будет содержаться информация о том что поставщик инициировал прекращение/ограничение поставки природного газа небытовому потребителю, изменение такого поставщика не будет разрешаться.

Тарифы на газ не будут повышаться

Напомним, что в Раде был принят в первом чтении законопроект №7427, предусматривающий отсутствие повышения тарифов на тепло и газ во время войны в Украине. Украина планирует привлечь 180 миллиардов гривен от международных партнеров для компенсации разницы тарифов.

Председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк отметила, что законопроект предусматривает мораторий не только во время военного положения, но и в течение шести месяцев после ее завершения.

Также бытовые потребители могут получить компенсацию от государства за коммунальные услуги в размере 450 гривен. На такую сумму украинец может рассчитывать, если приютит дома переселенца. Больше об этом рассказывали здесь.

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