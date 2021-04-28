По мнению депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, в Украине нужно прекратить практику использования нескольких видов прожиточных минимумов и установить единый. Он должен быть привязанным к 40% средней зарплаты.

Третьякова рассказала, что в законопроекте №3515 она предлагала связь прожиточного минимума со средним уровнем зарплаты.

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В начале я предлагаю, чтобы это было 40%, а вообще хотела бы, чтобы 60%. В проекте же прописано, что в течение 10 лет он будет расти на 1% – до 50%. Если сделать сразу 50%, это разбалансирует госбюджет,

– сказала депутат.

Кроме того, она заявила, что на базе Минсоцполитики должны создать демографическое агентство, которое будет исследовать различные виды домохозяйств. По словам Третьяковой, стоит понимать, сколько семья тратит на то, чтобы содержать одного члена домохозяйства.

Что этому предшествовало

Кабмин 27 января одобрил законопроект по упорядочению расчетов прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и оплаты за предоставление административных услуг.

В частности, предлагают изменить методологию расчетов.

Обратите внимание! С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине повысили до 2189 гривен.