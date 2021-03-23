Вскоре монобольшинство планирует ограничить сумму комиссии, которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS-терминалами. В то же время в Национальном банке Украины выступили категорически против такой инициативы.

По словам нардепа от "Слуги народа" Заблоцкого, в Евросоюзе такие правила давно введены, а объем комиссии не может превышать 0,2%. В Украине он составляет в среднем 1,5%, кроме того, существуют дополнительные сборы банков.

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Что предлагает "Слуга народа"

"Эти комиссии ложатся в стоимость товара и незаметно стягиваются с потребителей. ЕС, когда вводил ограничения, объяснил все просто. Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. На рынке уже сформировалась де-факто дуополия", – отметил Заблоцкий.

Нардеп добавил, что общая сумма комиссий в Украине превышает 10 миллиардов долларов. "Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS-терминалов", – уточнил "слуга народа".

Заблоцкий считает, что большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов.

Поэтому в ближайшее время мы ограничим сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS-терминалами,

– подытожил депутат.

Он ожидает, что это удастся сделать уже в апреле.

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На инициативу отреагировали в НБУ

Регулятор отметил необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию банковской комиссии.

Ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей.

НБУ подчеркнул, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в Европе привело к негативным последствиям. В частности:

возросла стоимость годового обслуживания кредитных карт;

исчезли с рынка предложения по бесплатному обслуживанию дебетовых карт;

уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека;

увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств;

сократились программы кэшбеков по стимулированию безналичных расчетов, которые формально существуют, но фактически не дают пользователю возможности получить существенную сумму кэшбека.

Считаем, что резкое законодательное ограничение предельного размера комиссии интерчейндж опасно и может иметь негативные последствия для эффективного функционирования платежного рынка Украины,

– отметили в Нацбанке.

В Украине это может привести к

остановке развития и, вероятно, сворачиванию POS-терминальной сети;

увеличение стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертывания программ лояльности (кэшбек, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).

Альтернативой, убежден регулятор, должно стать эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами.