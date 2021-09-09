В "Слуге народа" рассказали, когда в Украине появятся первые криптобиржи
Источник:24 канал
Верховная Рада 8 сентября легализовала криптовалюту. Однако закон на полную заработает, по оптимистическому сценарием, примерно через год.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат от "Слуги народа" и один из соавторов закона о криптовалюте Алексей Жмеренецький. Он отметил, что криптовалюта является отдельным типом актива, который должен соответственно облагаться налогом.
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Нардеп отметил, что будут также изменения в Гражданский кодекс.
"Предусматриваем, что подготовка и принятие изменений займет пол года. Также Министерство цифровой трансформации должно разработать реестр и подзаконные нормативно-правовые акты. Думаю, оптимистичный сценарий – на полную заработает (закон о криптовалюту и криптобіржі – 24 канал) примерно через год", – отметил Жмеренецький.
Смогут ли в Украине контролировать оборот криптовалюты
Депутат отметил, что в мире транзакции криптовалют не являются анонимными. Спецслужбы, которые также работают с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, отслеживают транзакции.
Невозможно спрятать деньги незаконным путем. Также приняли еще 2 года назад изменения в закон о предотвращении финансирования терроризма и отмывания денег. Там установлены правила финансового мониторинга,
– отметил Жмеренецький.
Он добавил, что сейчас в Украине будут действовать все процедуры, которые предусмотрены международными организациями в борьбе с отмыванием средств.
Алексей Жмеренецкий о легализации криптовалюты в Украине: смотрите видео
Криптовалюта в Украине: коротко
- Верховная Рада 8 сентября приняла законопроект о виртуальных активах. Отныне в Украине будут регулировать криптовалюту.
- По информации советника министра цифровой трансформации Максима Демьянюка, Украина находится в тройке стран мира по применению криптоактивов.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов.