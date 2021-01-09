Украинцам в 2021 году не стоит ожидать резких колебаний курса валюты. В "Слуге народа" считают, что спекулятивные скачки возможны, однако Национальный банк знает, как на это реагировать.

В "Слуге народа" сделали прогноз по курсу в 2021 году

Свой прогноз по курсу гривны на 2021 год в эфире одного из телеканалов озвучил народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает 24 канал.

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Никаких оснований говорить о сногсшибательных изменениях в курсе у нас нет,

– отметил Гетманцев.

По его словам, в Украине "достаточно нормальный" платежный баланс, большие золотовалютные резервы Нацбанка, а также невысокая инфляция по итогам 2020 года.

"Поэтому я считаю, что каких-то проблем с курсом гривны у нас не будет", – подытожил нардеп. Однако добавил, что определенные спекулятивные колебания все же возможны, но НБУ знает, как на них реагировать. Гетманцев уточнил, что речь идет об "утолении колебаний" путем валютных интервенций.

Справка. По информации НБУ, за 2020 год гривна просела относительно доллара США на 4 гривны 58 копеек, или на 19,33%: с 23,69 в начале года до 28,27 гривны за доллар в конце.

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