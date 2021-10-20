В "Слуге народа" объяснили, куда Украина планирует инвестировать в 2022 году

Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2022. Его назвали документом "инвестиций в будущее".

Украина планирует инвестировать в частности в инфраструктуру. Об этом в эфире 24 канала сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

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Инфраструктура, реставрация и строительство

По его словам, наше государство находится в уникальном месте – между Европой и Азией.

Прежде всего мы, как государство, будем инвестировать в инфраструктурные проекты,

– отметил Устенко.

Он считает, что нормальные, цивилизованные дороги, которые должны быть в европейских странах – это не только комфортное перемещение граждан из точки "а" – в точку "б" без ям.

В Днепропетровской области строят уникальную трассу для Украины через реку Орель с мостами и тоннелями.

Речь также о транзите; возможности, чтобы ездили большегрузы; улучшение перевозок, чтобы регионы могли развиваться благодаря нормальной дороге.

"Также будет большая реставрация, строительство больниц, школ и детских садов. В эти сферы заложили достаточно большие деньги", – рассказал "слуга".

Куда Украина планирует инвестировать в 2022 году: смотрите видео

Главное о Госбюджете-2022

Верховная Рада 20 октября поддержала бюджет Украины на 2022 год.

Главным приоритетом, согласно документу, является медицина, в частности зарплаты врачей.

Также большое количество денег выделят на военную сферу.

Отметим, что подготовка к Госбюджету осуществлялась в условиях ограниченного финансового ресурса.



Что известно о Госбюджете-2022 / Инфографика 24 каналу