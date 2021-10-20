Украина планирует инвестировать в частности в инфраструктуру. Об этом в эфире 24 канала сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.
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Инфраструктура, реставрация и строительство
По его словам, наше государство находится в уникальном месте – между Европой и Азией.
Прежде всего мы, как государство, будем инвестировать в инфраструктурные проекты,
– отметил Устенко.
Он считает, что нормальные, цивилизованные дороги, которые должны быть в европейских странах – это не только комфортное перемещение граждан из точки "а" – в точку "б" без ям.
Речь также о транзите; возможности, чтобы ездили большегрузы; улучшение перевозок, чтобы регионы могли развиваться благодаря нормальной дороге.
"Также будет большая реставрация, строительство больниц, школ и детских садов. В эти сферы заложили достаточно большие деньги", – рассказал "слуга".
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Главное о Госбюджете-2022
- Верховная Рада 20 октября поддержала бюджет Украины на 2022 год.
- Главным приоритетом, согласно документу, является медицина, в частности зарплаты врачей.
- Также большое количество денег выделят на военную сферу.
- Отметим, что подготовка к Госбюджету осуществлялась в условиях ограниченного финансового ресурса.