В "Слуге народа" говорят, что закон об увеличении налогов в 2022 добавит бюджету 20 миллиаров

Так называемый "ресурсный" закон (законопроект 5600) был принят в Раде во втором чтении 30 ноября. Причем за спецпроцедурой, чтобы не следовать по всем 11 тысячам правок.

"Слуга народа" и глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию. По его словам, указанный закон принесет в бюджет Украины 2022 года дополнительные 20 миллиардов.

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Гетманцев: "Ресурсный" закон даст бюджету 20 миллиардов

Глава финансового комитета Верховной Рады и член фракции "Слуги народа" Даниил Гетманцев убежден, что закон об изменениях в Налоговый кодекс (5600) позволит ощутимо пополнить Государственный бюджет Украины в 2022 году.

А именно, на 20 – 25 миллиардов гривен.

В интервью Forbes Гетманцев уточнил, как именно он насчитал эту сумму:

Сельскохозяйственный налог – 10 миллиардов.

Акциз на алкоголь и табачные изделия – 3 миллиарда.

Экологический налог – 2,1 миллиарда.

Отмена моратория на нормативную оценку земли – 2,2 миллиарда.

Отмена упрощенного налогообложения для производителей птицы – 1 миллиард.

От налога на железную руду мы рассчитывали получить 3,5 миллиарда, но, учитывая снижение цены на мировых рынках, эта цифра будет меньше,

– добавил Даниил Гетманцев.

Резонансный закон 5600: что нужно знать

30 ноября Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект с регистрационным номером 5600 об увеличении налогов. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, где-то увеличивая налоги, а где-то корректируя.

Как пояснил министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала, закон регулирует индексацию ставок акцизных налогов, экологического налога, минимальное налоговое обязательство на гектар, а также и налог на железную руду (его, собственно, часто называют "антиахметовским", потому что компании Рината Ахметова специализируются именно в этой сфере).

ранее Минфин оценивал дополнительные поступления в бюджет благодаря налоговым изменениям в 50 – 60 миллиардов гривен.