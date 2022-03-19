В частности, Шуляк рассказала об итогах февраля для украинской экономики. По ее словам, мы перевыполнили бюджет.
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По итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений. Поэтому спасибо украинскому бизнесу, который платил налоги, а некоторые предприниматели даже платили налоги за февраль авансом,
– сказала она.
Шуляк также подчеркнула, что, несмотря на все, пенсии выплачивают вовремя с учетом индексации.
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