В частности, Шуляк рассказала об итогах февраля для украинской экономики. По ее словам, мы перевыполнили бюджет.

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По итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений. Поэтому спасибо украинскому бизнесу, который платил налоги, а некоторые предприниматели даже платили налоги за февраль авансом,

– сказала она.

Шуляк также подчеркнула, что, несмотря на все, пенсии выплачивают вовремя с учетом индексации.

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