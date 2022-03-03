В случае сильного роста цен на энергоносители в ЕС обещают принять экстренные меры

Европейская комиссия будет готова принять экстренные меры в случае сильного роста цен на энергоресурсы. В этом заверила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Еврокомиссия готова предложить экстренные меры в случае такого роста цен, который поставит под удар нашу экономическую и социальную жизнестойкость", – заявила Симсон.

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Также Симсон отметила, что Брюссель работает "над краткосрочными и среднесрочными мерами" для влияния на цены. Более того, по ее словам, Еврокомиссия работает и над мерами на случай перебоев в поставках газа в Европу.

Если говорить о газовом рынке, то СПГ должно сыграть ключевую роль при замещении снабжений трубопроводами. Поэтому Еврокомиссия контактирует не только с владельцами "альтернативных" газопроводов, но и с поставщиками СПГ, чтобы рассмотреть все дополнительные поставки. Те из наших партнеров, которым мы доверяем, выражают готовность помочь,

– добавила член Еврокомиссии.

Рекордный рост газа и нефти

Цена газа в Европе утром 2 февраля 2022 достигла рекордных 2 260 долларов за тысячу кубометров.

Баррель нефти марки Brent 2 февраля стоил 111,65 доллара, а WTI – 110,36 доллара.

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