Сложная ситуация, – Зеленский о дефиците бюджета из-за войны

Из-за войны Украина потеряла львиную долю бюджетных поступлений. Дефицит бюджета составляет 7 миллиардов евро каждый месяц.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с украинскими СМИ. Президент назвал ситуацию сложной, но добавил, что международная поддержка поможет Украине выйти из сложившейся ситуации.

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Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит в семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Великобритания. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры,

– сказал президент.

Как Украина экономически восстановится

Все больше украинцев возвращается и будут возвращаться к работе . Благодаря этому экономическая ситуация будет улучшаться.

. Благодаря этому экономическая ситуация будет улучшаться. Налоговая и таможня тоже возобновят работу. Как пояснил Зеленский, в начале войны приоритетом было обеспечение городов и сел продуктами, лекарствами и всем необходимым в случае оккупации. Поэтому налоговая и таможня фактически не работали.

Как пояснил Зеленский, в начале войны приоритетом было обеспечение городов и сел продуктами, лекарствами и всем необходимым в случае оккупации. Поэтому налоговая и таможня фактически не работали. Крайне важной будет международная поддержка. Уже прорабатываются несколько программ помощи МВФ, а также Украина получит гранты и другую международную помощь.

Помощь должна поступать прямо Украине

Президент также отметил важность выделения денег напрямую Украине. Ведь украинские власти лучше понимают, как эти деньги распределить внутри страны и среди украинских беженцев за границей. А деньги, которые часто выделяют на помощь, в Украину даже не доходят.

"Собирать "под нас" деньги в мире, потом эти деньги сюда даже не заходят. А идут тем государствам, которые обеспечивают наших граждан помощью. Это неправильно", — добавил Зеленский.

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