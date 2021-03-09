Если возникнет экстренная ситуация: Словакия поможет Украине с электроэнергией
"Укрэнерго" и словацкий оператор Slovenská elektrizačná prenosová sústava договорились о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. Также определены условия оказания экстренной помощи и процедура ее активации.
Источник:"Укрэнерго"
Украинско-словацкий контракт предусматривает, что поставщики энергии должны помочь, если произойдет авария или работа энергосистемы будет находиться под угрозой.
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Что известно о договоренности между "Укрэнерго" и словацким оператором
- Мощность аварийной помощи составляет 100 МВт.
- Величина аварийной помощи может быть увеличена до 150 МВт по взаимному согласию сторон.
- Пропускная способность для целей аварийной помощи заранее не резервируется.
Аварийную помощь должны оказать, если принятых мер и резервов недостаточно, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей.
Как отмечает НЭК "Укрэнерго", договор со словацким SEPS является вторым, что НЭК заключила с операторами энергосистем стран, с которыми "остров Бурштынской электростанции" работает параллельно в пределах европейской энергосистемы ENTSO-E.
Какие тарифы на электроэнергию в Украине
- С 1 января 2021 года парламент отменил льготный тариф по 90 копеек за первые 100 киловатт энергии.
- Правительство ввело новый тариф 1,68 гривны за киловатт-час. Будет действовать он до 31 марта 2021 года.
- Однако по словам премьер-министра, вероятно, что тариф для населения останется таким же.
Цена на электроэнергию в Украине / Инфографика 24 канала
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