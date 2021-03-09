"Укрэнерго" и словацкий оператор Slovenská elektrizačná prenosová sústava договорились о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. Также определены условия оказания экстренной помощи и процедура ее активации.

Украинско-словацкий контракт предусматривает, что поставщики энергии должны помочь, если произойдет авария или работа энергосистемы будет находиться под угрозой.

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Что известно о договоренности между "Укрэнерго" и словацким оператором

Мощность аварийной помощи составляет 100 МВт.

Величина аварийной помощи может быть увеличена до 150 МВт по взаимному согласию сторон.

Пропускная способность для целей аварийной помощи заранее не резервируется.

Аварийную помощь должны оказать, если принятых мер и резервов недостаточно, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей.

Как отмечает НЭК "Укрэнерго", договор со словацким SEPS является вторым, что НЭК заключила с операторами энергосистем стран, с которыми "остров Бурштынской электростанции" работает параллельно в пределах европейской энергосистемы ENTSO-E.

Заметим! После заседания Совета ассоциации Украины и Европейского Союза в феврале 2021 года Денис Шмыгаль заявил, что наша страна готова присоединиться к Европейской энергосистеме ENTSO-E в 2023 году.

Какие тарифы на электроэнергию в Украине

С 1 января 2021 года парламент отменил льготный тариф по 90 копеек за первые 100 киловатт энергии.

Правительство ввело новый тариф 1,68 гривны за киловатт-час. Будет действовать он до 31 марта 2021 года.

Однако по словам премьер-министра, вероятно, что тариф для населения останется таким же.

Цена на электроэнергию в Украине / Инфографика 24 канала