Слова "списание долгов" даже не употребляются, – министр финансов Украины

Глава Минфина Украины подчеркнул, что Киев планирует вовремя обслуживать свои долговые обязательства. Сергей Марченко заявил, что ни о каком списании долгов речь не идет.

Об этом Марченко сообщил в Верховной Раде во время "часа вопросов к правительству". Министр подчеркнул, что полное выполнение своих обязательств создает доверие у международных партнеров.

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Слова "списание долгов" не используем, – Марченко

Таким образом Украина получит возможность заимствовать в дальнейшем под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги.

Мы слова "списание долгов" даже не употребляем,

– подчеркнул Марченко.

Ранее Евросоюз утвердил выделение Украине макроэкономической помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Как отметил министр финансов, первый транш этой помощи Украина получит в конце марта – начале апреля 2022 года.

Тогда на счета Киева поступят 600 миллионов евро. Что касается второго транша, то его Украина уже получит после утверждения сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.

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