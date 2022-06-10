Соответствующую информацию в прессе рассказали в Минагрополитики. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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В Украине может уменьшиться количество урожая

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, что в следующем году урожай в Украине может сократиться на 40%. В частности, потому, что Россия напала на Украину.

Мы потеряли 25% пахотных земель. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 миллионов тонн меньше, на 35 – 40% меньше, почти на половину урожая в прошлом году,

– рассказал Высоцкий.

Кроме того, замминистра добавил, что Россия уже украла ориентировочно 500 тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий.

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Кража и блокировка украинского зерна: основное

Глава российского МИДа Сергей Лавров нахамил украинскому журналисту , который спросил о том, что россияне занимаются грабежом на Украинской земле. Лавров лживо выпарил: "У вас все время голова болит о том, где бы что-то утащить, и думаете, что все так делают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить Восток Украины от давления "неонацистского" режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения.

3 июня Министерство аграрной политики и продовольствия Украины зафиксировало, что россияне уже украли 500 тысяч тонн пшеницы из оккупированных регионов с момента военного вторжения. В частности, только в Сирию Кремль уже вывез 100 тысяч тонн пшеницы, то есть ориентировочно более чем на 40 миллионов долларов.

Кроме того, Владимир Путин заявил, на сколько Россия хочет увеличить экспорт зерна . В частности, он сказал, что говорится об увеличении с 37 до 50 миллионов тонн. Вероятно, эти показатели увеличат именно в результате краж зерна из Украины.

Также украинское зерно остается заблокированным в наших портах. Относительно деблокады Турция и Россия проводили переговоры . Однако Украину не пригласили. В нашем Офисе Президента обнародовали собственное видение деблокады портов. В частности, необходимые гарантии безопасности в Черном море и Турция могут стать посредником в диалоге с Россией для союзников.

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