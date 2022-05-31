В следующем пакете санкций не будет газового эмбарго
Источник:"Европейская правда"
ЕС отчасти одобрил нефтяное эмбарго на российскую нефть после месяца обсуждений. Но газовое эмбарго пока даже не готовы обсуждать.
Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, в седьмом пакете санкций против России не будет газового эмбарго.
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Вчера было ясно понятно, и сегодня я снова скажу: газовое эмбарго не будет темой. Олаф Шольц также четко заявил об этом,
– сказал австрийский канцлер.
Почему Европа не готова отказаться от газа
Карл Нехаммер объяснил, что от нефти гораздо проще отказаться, потому что ее можно заменить. С газом – все сложнее. Его сложно заменить. Поэтому Европа пока не может от него отказаться, потому что речь идет о безопасности снабжения.
Также Нехаммер отметил, что нефтяное эмбарго является болезненным для стран ЕС. "Но надо быть реалистами. Боль, которую мы переживаем, ничто по сравнению с тем, что переживает украинский народ", – подчеркнул политик.
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ЕС принял нефтяное эмбарго
Напомним, что Евросоюз наконец-то одобрил шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго. Дискуссия на этот шаг шла более месяца. Но нефтяное эмбарго одобрили не в полном виде: ЕС не будет поставлять нефть морскими путями, но будут временные исключения для трубопроводной нефти.
По словам председателя Европейского Совета, санкции коснутся сразу 75% российского импорта нефти в Европу, а до конца года – 90%.
Как Россия сама накладывает эмбарго на свой газ
- Россия захотела, чтобы ей с 1 апреля платили за газ рублями, хотя контракты предусматривали оплату в евро.
- Многие европейские компании отказались это делать.
- Поэтому Россия сама начала отключать некоторые страны от газа. В частности, уже отключили Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.
- Ряд европейских компаний все же поддались российскому шантажу и открыли счета в рублях.
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