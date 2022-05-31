Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, в седьмом пакете санкций против России не будет газового эмбарго.

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Вчера было ясно понятно, и сегодня я снова скажу: газовое эмбарго не будет темой. Олаф Шольц также четко заявил об этом,

– сказал австрийский канцлер.

Почему Европа не готова отказаться от газа

Карл Нехаммер объяснил, что от нефти гораздо проще отказаться, потому что ее можно заменить. С газом – все сложнее. Его сложно заменить. Поэтому Европа пока не может от него отказаться, потому что речь идет о безопасности снабжения.

Также Нехаммер отметил, что нефтяное эмбарго является болезненным для стран ЕС. "Но надо быть реалистами. Боль, которую мы переживаем, ничто по сравнению с тем, что переживает украинский народ", – подчеркнул политик.



Сколько ЕС платит России за газ / Инфографика 24 канала

ЕС принял нефтяное эмбарго

Напомним, что Евросоюз наконец-то одобрил шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго. Дискуссия на этот шаг шла более месяца. Но нефтяное эмбарго одобрили не в полном виде: ЕС не будет поставлять нефть морскими путями, но будут временные исключения для трубопроводной нефти.

По словам председателя Европейского Совета, санкции коснутся сразу 75% российского импорта нефти в Европу, а до конца года – 90%.

Как Россия сама накладывает эмбарго на свой газ

Россия захотела, чтобы ей с 1 апреля платили за газ рублями, хотя контракты предусматривали оплату в евро.

Многие европейские компании отказались это делать.

Поэтому Россия сама начала отключать некоторые страны от газа. В частности, уже отключили Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.

Ряд европейских компаний все же поддались российскому шантажу и открыли счета в рублях.

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