На следующей неделе украинцы, которые не работают из-за войны, получат по 6 500 гривен

6 марта 2022 , 13:44
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Источник:

фейсбук Дениса Шмыгаля

На следующей неделе заработает обновленная программа єПідтримка. Наемные работники и ФЛП, которые из-за войны не могут работать, получат одноразовую помощь в размере 6,5 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию – то есть через приложение Дія.

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Война стала шоком для каждого из нас. Многие потеряли дома, работу, сбережения. Но остались защищать Украину. Сегодня государство вас поддержит,
– написал Шмыгаль.

В скором времени все детали относительно того, как оформить помощь, сообщат в Министерстве цифровой трансформации.

Все должны работать

Премьер призвал всех украинцев работать ради нашей победы. Он поблагодарил тех, кто тем или иным способом помогает армии и людям, пострадавшим в результате войны. Но вместе с тем Шмыгаль призвал возобновлять производство там, где это возможно.

Экономика переходит на "военные рельсы"

  • Ведутся переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи. В частности, Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 639 миллионов евро.
  • Минфин провел первый выпуск военных облигаций. На подходе второй.
  • Создаются фонды, средства из которых будут направлены на восстановление Украины.
  • Украина начала размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических потребностей – оружия, продуктов, лекарств, топлива и так далее.
  • Правительство ограничило экспорт ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

Утренний брифинг Шмыгаля за 6 марта: смотрите видео

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Автор: Юлія Поскробок