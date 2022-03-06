На следующей неделе украинцы, которые не работают из-за войны, получат по 6 500 гривен

На следующей неделе заработает обновленная программа єПідтримка. Наемные работники и ФЛП, которые из-за войны не могут работать, получат одноразовую помощь в размере 6,5 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию – то есть через приложение Дія.

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Война стала шоком для каждого из нас. Многие потеряли дома, работу, сбережения. Но остались защищать Украину. Сегодня государство вас поддержит,

– написал Шмыгаль.

В скором времени все детали относительно того, как оформить помощь, сообщат в Министерстве цифровой трансформации.

Все должны работать

Премьер призвал всех украинцев работать ради нашей победы. Он поблагодарил тех, кто тем или иным способом помогает армии и людям, пострадавшим в результате войны. Но вместе с тем Шмыгаль призвал возобновлять производство там, где это возможно.

Экономика переходит на "военные рельсы"

Ведутся переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи. В частности, Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 639 миллионов евро.

Минфин провел первый выпуск военных облигаций. На подходе второй.

Создаются фонды, средства из которых будут направлены на восстановление Украины.

Украина начала размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических потребностей – оружия, продуктов, лекарств, топлива и так далее.

Правительство ограничило экспорт ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

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