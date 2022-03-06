Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию – то есть через приложение Дія.
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Война стала шоком для каждого из нас. Многие потеряли дома, работу, сбережения. Но остались защищать Украину. Сегодня государство вас поддержит,
– написал Шмыгаль.
В скором времени все детали относительно того, как оформить помощь, сообщат в Министерстве цифровой трансформации.
Все должны работать
Премьер призвал всех украинцев работать ради нашей победы. Он поблагодарил тех, кто тем или иным способом помогает армии и людям, пострадавшим в результате войны. Но вместе с тем Шмыгаль призвал возобновлять производство там, где это возможно.
Экономика переходит на "военные рельсы"
- Ведутся переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи. В частности, Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 639 миллионов евро.
- Минфин провел первый выпуск военных облигаций. На подходе второй.
- Создаются фонды, средства из которых будут направлены на восстановление Украины.
- Украина начала размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических потребностей – оружия, продуктов, лекарств, топлива и так далее.
- Правительство ограничило экспорт ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.
Утренний брифинг Шмыгаля за 6 марта: смотрите видео
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