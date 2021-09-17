На следующей неделе могут уволить почти все правление "Нафтогаза", кроме Витренко, – СМИ

В ближайшее время Кабинет министров может уволить практически все правление НАК "Нафтогаз Украины". Остаться на своем посту удастся лишь Юрию Витренко.

Сейчас украинское правительство выполняет функции наблюдательного совета НАК. Поскольку он не может действовать из-за отсутствия кворума после отставки трех ее членов.

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Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду (22 сентября – 24 канал),

– пишет издание.

Что известно об увольнении

Следовательно, уволить могут:

финансового директора Питера ван Дрила;

директора по трансформации Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера.

Они заявляли о намерении покинуть компанию после смены главы "Нафтогаза".

Кроме этого, в отставку могут уйти первый заместитель председателя правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

Предыдущие изменения в Нафтогазе