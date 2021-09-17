Сейчас украинское правительство выполняет функции наблюдательного совета НАК. Поскольку он не может действовать из-за отсутствия кворума после отставки трех ее членов.

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Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду (22 сентября – 24 канал),

– пишет издание.

Что известно об увольнении

Следовательно, уволить могут:

финансового директора Питера ван Дрила;

директора по трансформации Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера.

Они заявляли о намерении покинуть компанию после смены главы "Нафтогаза".

Кроме этого, в отставку могут уйти первый заместитель председателя правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

Предыдущие изменения в Нафтогазе