Сейчас украинское правительство выполняет функции наблюдательного совета НАК. Поскольку он не может действовать из-за отсутствия кворума после отставки трех ее членов.
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Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду (22 сентября – 24 канал),
– пишет издание.
Что известно об увольнении
Следовательно, уволить могут:
- финансового директора Питера ван Дрила;
- директора по трансформации Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера.
Они заявляли о намерении покинуть компанию после смены главы "Нафтогаза".
Кроме этого, в отставку могут уйти первый заместитель председателя правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.
Предыдущие изменения в Нафтогазе
- Ранее Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза" и назначил на нее Юрия Витренко.
- Кроме этого, правительство прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета компании, представителей государства в нем.