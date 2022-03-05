Следом за Россией S&P обвалило кредитный рейтинг Беларуси

Следом за Россией экономическая ситуация может ухудшиться и в Беларуси. По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный кредитный рейтинг страны.

В пятницу рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с "B" до "CCC".

Важно Министр финансов объяснил, что будет в Украине с финансовой системой

Кредитный рейтинг Беларуси стремительно обвалился

Соответствующее изменение в рейтинге свидетельствует о том, что у Беларуси есть определенные трудности с выплатами по долговым обязательствам.

Что означает кредитный рейтинг ССС Согласно данным агентства, кредитный рейтинг CCC означает, что в стране возможен дефолт. Экономика страны испытывает проблемы с платежеспособностью, а возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.

Международные санкции, введенные против Беларуси из-за ее участия в российском вторжении в Украину, достаточно жесткие. И мы ожидаем, что они и дальше будут еще жестче,

– объясняют в агентстве.

Ранее агентство S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC. Теперь эти две страны на равных не только в вине за войну в Украине, но и в кредитном рейтинге.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!