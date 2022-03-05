Следом за Россией S&P обвалило кредитный рейтинг Беларуси
Источник:BBC
Следом за Россией экономическая ситуация может ухудшиться и в Беларуси. По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный кредитный рейтинг страны.
В пятницу рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с "B" до "CCC".
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Кредитный рейтинг Беларуси стремительно обвалился
Соответствующее изменение в рейтинге свидетельствует о том, что у Беларуси есть определенные трудности с выплатами по долговым обязательствам.
Что означает кредитный рейтинг ССССогласно данным агентства, кредитный рейтинг CCC означает, что в стране возможен дефолт. Экономика страны испытывает проблемы с платежеспособностью, а возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.
Международные санкции, введенные против Беларуси из-за ее участия в российском вторжении в Украину, достаточно жесткие. И мы ожидаем, что они и дальше будут еще жестче,
– объясняют в агентстве.
Ранее агентство S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC. Теперь эти две страны на равных не только в вине за войну в Украине, но и в кредитном рейтинге.
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