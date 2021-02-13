Сколько времени собирать на собственную квартиру в разных городах Украины: инфографика
Во Львове и Киеве, Одессе и Харькове или в Запорожье и Днепре существенно отличают не только цены на жилье, но и доход. Где можно быстрее накопить на квартиру – далее в материале.
Источник:24 канал
По подсчетам 24 канала, дольше всех на жилье будут собирать харьковчане – 16 лет, а скорее приобрести однокомнатную квартиру получится у жителей Запорожской области – за 7,8 года.
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Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру, учитывая средний доход граждан:
- в Харькове – 16 лет;
- в Одессе – 11,8 года;
- во Львове – 11,3 года;
- в Днепре – 9,7 года;
- в Киеве – 9,9 года;
- в Запорожье – 7,8 года.
Сколько лет нужно копить деньги на квартиру / Инфографика 24 канала / Источник: Держстат, dom.ria
Как мы считали
Наш гипотетический покупатель – семья с 2 работающими взрослыми, которые получают среднюю заработную плату.
Доходы
Чтобы оценить уровень доходов потенциального покупателя жилья, мы взяли данные о средней зарплате по областях и городе Киеве из Государственной службы статистики Украины и вычислили с этой зарплаты налоги с помощью инструмента uteka.ua. Поскольку мы предполагаем, что в семье, которая хочет купить квартиру, двое взрослых работают, то умножили доход на 2.
Меньше всех получают в Харьковской области – 19 300 гривен на двоих, а больше всего в городе Киеве – 35,1 тысячи гривен.
Сбережения
При расчете суммы, которую могла откладывать семья как сбережения на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно, этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан.
Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке по городам по данным dom.ria:
- в Харькове – 1 миллион 479 тысяч гривен;
- в Одессе – 1 миллион 150 тысяч гривен;
- в Киеве – 1 миллион 661 тысяча гривен;
- во Львове – 1 миллион 102 тысячи гривен;
- в Днепре – 995 тысяч гривен;
- в Запорожье – 823 тысяч гривен.
Но не забывайте – вследствие инфляционных процессов деньги со временем дешевеют. Поэтому через 7-8 лет рассчитанных сейчас сбережений вам уже не хватит на приобретение жилья, если хранить их под матрасом или в банке. Лучше деньги откладывать с умом, чтобы по крайней мере сохранить их ценность. Или даже – и приумножить.
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