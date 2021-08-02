Сколько заработали украинские банки за первое полугодие 2021 года

2 августа 2021 , 18:42
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Источник:

Национальный банк Украины

За январь – июнь прибыль украинских банков составила более 30 миллиардов гривен, после их налогообложения. Это на 26,4% больше, чем в 2020 году.

Прибыль банков, после налогообложения

  • За первое полугодие 2021 года украинские банки заработали 30,08 миллиардов гривен.
  • За аналогичный период в 2020 году – 23,79 миллиарда гривен. 

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Напомним , что в 2020 году украинские банки заработали 6,6 миллиарда гривен, подробнее об этом, читайте в другом нашем материале

Доходы банков 

  • Доходы банков с января по июнь 2021 года составили 124,13 миллиарда гривен.
  • В 2020 году доходы составили 128,62 миллиарда гривен. 

Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи

  • За первые шесть месяцев 2021 года он составил 3,05 миллиарда гривен.
  • В 2020 году – 17,82 миллиарда гривен прибыли.
Обратите внимание
, что НБУ недавно повысил учетную ставку до 8%, которая является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Ведь, чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте. 
Автор: Дар'я Вереньова