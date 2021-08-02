Сколько заработали украинские банки за первое полугодие 2021 года
2 августа 2021 , 18:42Читати новину українською
Источник:Национальный банк Украины
За январь – июнь прибыль украинских банков составила более 30 миллиардов гривен, после их налогообложения. Это на 26,4% больше, чем в 2020 году.
Прибыль банков, после налогообложения
- За первое полугодие 2021 года украинские банки заработали 30,08 миллиардов гривен.
- За аналогичный период в 2020 году – 23,79 миллиарда гривен.
Интересно Какой банк самый прибыльный в Украине: свежие данные МинфинаНапомним , что в 2020 году украинские банки заработали 6,6 миллиарда гривен, подробнее об этом, читайте в другом нашем материале.
Доходы банков
- Доходы банков с января по июнь 2021 года составили 124,13 миллиарда гривен.
- В 2020 году доходы составили 128,62 миллиарда гривен.
Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи
- За первые шесть месяцев 2021 года он составил 3,05 миллиарда гривен.
- В 2020 году – 17,82 миллиарда гривен прибыли.