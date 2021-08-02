Прибыль банков, после налогообложения
- За первое полугодие 2021 года украинские банки заработали 30,08 миллиардов гривен.
- За аналогичный период в 2020 году – 23,79 миллиарда гривен.
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Доходы банков
- Доходы банков с января по июнь 2021 года составили 124,13 миллиарда гривен.
- В 2020 году доходы составили 128,62 миллиарда гривен.
Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи
- За первые шесть месяцев 2021 года он составил 3,05 миллиарда гривен.
- В 2020 году – 17,82 миллиарда гривен прибыли.