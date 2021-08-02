Прибыль банков, после налогообложения

  • За первое полугодие 2021 года украинские банки заработали 30,08 миллиардов гривен.
  • За аналогичный период в 2020 году – 23,79 миллиарда гривен.

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Доходы банков

  • Доходы банков с января по июнь 2021 года составили 124,13 миллиарда гривен.
  • В 2020 году доходы составили 128,62 миллиарда гривен.

Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи

  • За первые шесть месяцев 2021 года он составил 3,05 миллиарда гривен.
  • В 2020 году – 17,82 миллиарда гривен прибыли.