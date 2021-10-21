Сколько заработали наибольшие госпредприятия Украины за полгода

За период с января по июнь 2021 года 14 крупнейших государственных предприятий заработали 14,8 миллиарда гривен. Однако лишь восемь из них были прибыльными, а самым убыточным снова оказалась Укрпочта.

Прибыли и убытки госпредприятий

За первое полугодие 2021 года наибольшую прибыль получила госкомпания Укргидроэнерго (6,2 миллиарда гривен), а самым убыточным оказалось предприятием "Укрзализныця".

Обратите внимание Экономика Украины восстанавливается в два раза медленнее, чем падала в 2020 году, – Минэкономики

Согласно аналогичному анализу финансовых показателей крупнейших госпредприятий по результатам I квартала наиболее убыточным была также Укрзализныця, а наиболее прибыльным – НАК "Нафтогаз Украины".

Интересно, что компания "Нафтогаз" не подала финансовую отчетность в Минэкономики, а на запрос "Марлин" ответили, что не считают такой документ "общественно необходимым".

Компании, которые получили наибольшую прибыль

Укргидроэнерго – 6,2 миллиарда гривен.

Оператор газотранспортной системы Украины – 5,6 миллиарда гривен.

Энергоатом – 1,1 миллиарда гривен.

Администрация морских портов – 944 миллиона гривен.

Укроборонпром – 517,6 миллиона гривен. Интересно, что по результатам I квартала 2021 года компания была достаточно убыточной (-10,6 миллиона гривен).

Интересно Отрасли с наибольшей долей "тени": Минэкономики назвало перечень

Какие компании оказались наиболее убыточными

Общий ущерб шести госкомпаний составил 1,9 миллиарда гривен. Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений через COVID-19.

Наибольшие убытки у таких госпредприятий

Укрзализныця оказалась самой убыточной по итогам первого полугодия 2021 года, ее убыток составил 1,4 миллиарда гривен.

Украэродвиж – 260 миллионов гривен.

Держпродзернокорпорация – 87 миллионов гривен.

​

Финансовый результат 14 госкомпаний Украины за первое полугодие 2021 года / Инфографика "Марлин"