Сколько заработали наибольшие госпредприятия Украины за полгода

21 октября 2021 , 12:18
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Источник:

"Марлин"

За период с января по июнь 2021 года 14 крупнейших государственных предприятий заработали 14,8 миллиарда гривен. Однако лишь восемь из них были прибыльными, а самым убыточным снова оказалась Укрпочта.

Прибыли и убытки госпредприятий

За первое полугодие 2021 года наибольшую прибыль получила госкомпания Укргидроэнерго (6,2 миллиарда гривен), а самым убыточным оказалось предприятием "Укрзализныця". 

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Согласно аналогичному анализу финансовых показателей крупнейших госпредприятий по результатам I квартала наиболее убыточным была также Укрзализныця, а наиболее прибыльным – НАК "Нафтогаз Украины".

Интересно, что компания "Нафтогаз" не подала финансовую отчетность в Минэкономики, а на запрос "Марлин" ответили, что не считают такой документ "общественно необходимым".

Компании, которые получили наибольшую прибыль

  • Укргидроэнерго – 6,2 миллиарда гривен.
  • Оператор газотранспортной системы Украины – 5,6 миллиарда гривен.
  • Энергоатом – 1,1 миллиарда гривен.
  • Администрация морских портов – 944 миллиона гривен.
  • Укроборонпром – 517,6 миллиона гривен. Интересно, что по результатам I квартала 2021 года компания была достаточно убыточной (-10,6 миллиона гривен). 

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Какие компании оказались наиболее убыточными 

Общий ущерб шести госкомпаний составил 1,9 миллиарда гривен. Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений через COVID-19. 

Наибольшие убытки у таких госпредприятий

  • Укрзализныця оказалась самой убыточной по итогам первого полугодия 2021 года, ее убыток составил 1,4 миллиарда гривен.
  • Украэродвиж – 260 миллионов гривен.
  • Держпродзернокорпорация – 87 миллионов гривен.

Финансовый результат 14 госкомпаний Украины за первое полугодие 2021 года  / Инфографика "Марлин"

Автор: Дар'я Вереньова