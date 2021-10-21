За первое полугодие 2021 года наибольшую прибыль получила госкомпания Укргидроэнерго (6,2 миллиарда гривен) , а самым убыточным оказалось предприятием "Укрзализныця".

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Согласно аналогичному анализу финансовых показателей крупнейших госпредприятий по результатам I квартала наиболее убыточным была также Укрзализныця, а наиболее прибыльным – НАК "Нафтогаз Украины".