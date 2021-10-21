Прибыли и убытки госпредприятий

За первое полугодие 2021 года наибольшую прибыль получила госкомпания Укргидроэнерго (6,2 миллиарда гривен), а самым убыточным оказалось предприятием "Укрзализныця".

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Компании, которые получили наибольшую прибыль

  • Укргидроэнерго – 6,2 миллиарда гривен.
  • Оператор газотранспортной системы Украины 5,6 миллиарда гривен.
  • Энергоатом 1,1 миллиарда гривен.
  • Администрация морских портов 944 миллиона гривен.
  • Укроборонпром 517,6 миллиона гривен. Интересно, что по результатам I квартала 2021 года компания была достаточно убыточной (-10,6 миллиона гривен).

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Какие компании оказались наиболее убыточными

Общий ущерб шести госкомпаний составил 1,9 миллиарда гривен. Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений через COVID-19.

Наибольшие убытки у таких госпредприятий

  • Укрзализныця оказалась самой убыточной по итогам первого полугодия 2021 года, ее убыток составил 1,4 миллиарда гривен.
  • Украэродвиж – 260 миллионов гривен.
  • Держпродзернокорпорация – 87 миллионов гривен.

Финансовый результат 14 госкомпаний Украины за I полугодие 2021

Финансовый результат 14 госкомпаний Украины за первое полугодие 2021 года / Инфографика "Марлин"