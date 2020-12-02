Украинские женщины начали зарабатывать меньше чем мужчины в III квартале 2020 года. Их заработная плата составляет 10 409 гривен.

Женщины зарабатывают 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен). Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. К слову Минимальная зарплата в 2021: размер и последствия повышения Какие зарплаты были у женщин в предыдущих кварталах Во II квартале 2020 года – 9 740 гривен или 80,1% от зарплаты мужчин ( 12 159 гривен ).

или 80,1% от зарплаты мужчин ( ). В I квартале 2020 года – 9 785 гривен или 78,7% от зарплаты мужчин ( 12 438 гривен ).

или 78,7% от зарплаты мужчин ( ). В IV квартале 2019 года – 9 935 гривен или 78,1% от зарплаты мужчин ( 12 718 гривен ).

или 78,1% от зарплаты мужчин ( ). В III квартале 2019 года – 9 348,42 гривны или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 гривен). Справка. Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в октябре 2020 года составила 12 174 гривны. В сентябре эта цифра была на 1,5% меньше – 11 998 гривен.