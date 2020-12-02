Сколько зарабатывают женщины и мужчины в Украине: значительный разрыв
Украинские женщины начали зарабатывать меньше чем мужчины в III квартале 2020 года. Их заработная плата составляет 10 409 гривен.
Женщины зарабатывают 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен). Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.
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Какие зарплаты были у женщин в предыдущих кварталах
- Во II квартале 2020 года – 9 740 гривен или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 гривен).
- В I квартале 2020 года – 9 785 гривен или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 гривен).
- В IV квартале 2019 года – 9 935 гривен или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 гривен).
- В III квартале 2019 года – 9 348,42 гривны или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 гривен).
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