Сколько зарабатывают мужчины и женщины в Украине: данные Госстата

3 декабря 2021 , 09:42
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Источник:

Государственная служба статистики

Согласно аналитике Государственной службы статистики, мужчины зарабатывают на более 3 тысяч больше, чем женщины. Так что зарплата женщин составляет 79,3% от заработка мужчин.

Зарплата женщин и мужчин в Украине

  • Среднемесячная зарплата женщин по результатам III квартала составила 12 661 гривну. 
  • Мужчины за аналогичный промежуток времени в среднем зарабатывали 15 958 гривен. 
  • То есть заработок женщин – это всего 79,3% от заработка мужчин. 

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Сколько зарабатывали мужчины и женщины в 2020 году

Если сравнить данные Госстата с аналогичным периодом в прошлом году, то есть по результатам III квартала, то ситуация выглядела следующим образом:

  • женщины зарабатывали в среднем – 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин;
  • мужчины – 13 338 гривен.
Интересно! За год средняя заработная плата в Украине выросла почти на 21%, согласно аналитике Госстата. Больше всего заработают в сфере авиационного транспорта – более 27 тысяч гривен. Больше об этом, читайте здесь.

Как менялась зарплата мужчин и женщин в течение 2021 года

  • В I квартале 2021 года зарплата женщин составляла 11 670 гривен или 82,2% от зарплаты мужчин, которые зарабатывали в среднем 14 191 гривну.
  • Во II квартале 2021 года средний заработок женщин составлял 12 553 гривны, или 82,6% от зарплаты мужчин, зарабатывавших 15 189 гривен.
Обратите внимание! По данным опроса сервиса Jooble, более 85% украинцев в течение года планируют поменять свою работу. Довольны своим местом труда лишь 5,4% населения. Менять работу украинцев прежде всего мотивирует отсутствие возможностей для роста зарплаты.
Автор: Дар'я Вереньова