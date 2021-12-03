Зарплата женщин и мужчин в Украине
- Среднемесячная зарплата женщин по результатам III квартала составила 12 661 гривну.
- Мужчины за аналогичный промежуток времени в среднем зарабатывали 15 958 гривен.
- То есть заработок женщин – это всего 79,3% от заработка мужчин.
Стоит ознакомиться Минимальная зарплата в 2022 году: какой размер заложили в госбюджете
Сколько зарабатывали мужчины и женщины в 2020 году
Если сравнить данные Госстата с аналогичным периодом в прошлом году, то есть по результатам III квартала, то ситуация выглядела следующим образом:
- женщины зарабатывали в среднем – 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин;
- мужчины – 13 338 гривен.
Как менялась зарплата мужчин и женщин в течение 2021 года
- В I квартале 2021 года зарплата женщин составляла 11 670 гривен или 82,2% от зарплаты мужчин, которые зарабатывали в среднем 14 191 гривну.
- Во II квартале 2021 года средний заработок женщин составлял 12 553 гривны, или 82,6% от зарплаты мужчин, зарабатывавших 15 189 гривен.