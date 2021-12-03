Зарплата женщин и мужчин в Украине

  • Среднемесячная зарплата женщин по результатам III квартала составила 12 661 гривну.
  • Мужчины за аналогичный промежуток времени в среднем зарабатывали 15 958 гривен.
  • То есть заработок женщин – это всего 79,3% от заработка мужчин.

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Сколько зарабатывали мужчины и женщины в 2020 году

Если сравнить данные Госстата с аналогичным периодом в прошлом году, то есть по результатам III квартала, то ситуация выглядела следующим образом:

  • женщины зарабатывали в среднем – 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин;
  • мужчины – 13 338 гривен.

Как менялась зарплата мужчин и женщин в течение 2021 года

  • В I квартале 2021 года зарплата женщин составляла 11 670 гривен или 82,2% от зарплаты мужчин, которые зарабатывали в среднем 14 191 гривну.
  • Во II квартале 2021 года средний заработок женщин составлял 12 553 гривны, или 82,6% от зарплаты мужчин, зарабатывавших 15 189 гривен.