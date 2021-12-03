Зарплата женщин и мужчин в Украине

Среднемесячная зарплата женщин по результатам III квартала составила 12 661 гривну.

Мужчины за аналогичный промежуток времени в среднем зарабатывали 15 958 гривен.

То есть заработок женщин – это всего 79,3% от заработка мужчин.

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Сколько зарабатывали мужчины и женщины в 2020 году

Если сравнить данные Госстата с аналогичным периодом в прошлом году, то есть по результатам III квартала, то ситуация выглядела следующим образом:

женщины зарабатывали в среднем – 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин;

мужчины – 13 338 гривен.

Интересно! За год средняя заработная плата в Украине выросла почти на 21%, согласно аналитике Госстата. Больше всего заработают в сфере авиационного транспорта – более 27 тысяч гривен. Больше об этом, читайте здесь.