Заработок государства на казино

В странах с легальными азартными играми, как правило, часть GGR идет на налоги, поэтому чем больше ставок сделают клиенты казино – тем больше денег заработает государство. По состоянию на 17 мая 2021 года, бюджет штата Массачусетс получил около 767 миллионов долларов в виде налогов с момента запуска трех казино.

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Игральная комиссия подсчитала GGR троих главных наземных казино, а именно:

Plainridge Park Casino ,

MGM Springfield ,

Encore Boston Harbor .

Сколько налога заплатило каждое казино

Казино Plainridge Park Casino оборудовано игровыми автоматами второй категории, поэтому оно облагается в размере 49% от GGR. Из этой суммы 82% выплачивается местной медицинской помощи, а 18% – Фонду развития скаковых лошадей.

MGM Springfield и Encore Boston Harbour – курортные казино первой категории и облагаются налогом в размере 25% от GGR. Эти деньги идут в несколько государственных фондов.

Что известно об азартных играх в США и GGR

В общем, азартные игры в США являются законными, хотя и существуют значительные ограничения, касающиеся межгосударственных и онлайн-азартных игр. Исключением является только штат Юта и Гавайи, поскольку там полностью запрещены все формы азартных игр. Главным показателем успешности игорного бизнеса в стране является GGR.