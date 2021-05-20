Заработок государства на казино

В странах с легальными азартными играми, как правило, часть GGR идет на налоги, поэтому чем больше ставок сделают клиенты казино тем больше денег заработает государство. По состоянию на 17 мая 2021 года, бюджет штата Массачусетс получил около 767 миллионов долларов в виде налогов с момента запуска трех казино. 

Читайте также Ассоциация ритейлеров раскритиковала план НБУ по снижению межбанковской комиссии

Игральная комиссия подсчитала GGR троих главных наземных казино, а именно:

  • Plainridge Park Casino,
  • MGM Springfield,
  • Encore Boston Harbor.

Сколько налога заплатило каждое казино

Казино Plainridge Park Casino оборудовано игровыми автоматами второй категории, поэтому оно облагается в размере 49% от GGR. Из этой суммы 82% выплачивается местной медицинской помощи, а 18% – Фонду развития скаковых лошадей.

MGM Springfield и Encore Boston Harbour курортные казино первой категории и облагаются налогом в размере 25% от GGR. Эти деньги идут в несколько государственных фондов.

Что известно об азартных играх в США и GGR

В общем, азартные игры в США являются законными, хотя и существуют значительные ограничения, касающиеся межгосударственных и онлайн-азартных игр. Исключением является только штат Юта и Гавайи, поскольку там полностью запрещены все формы азартных игр. Главным показателем успешности игорного бизнеса в стране является GGR.

Что такое GGR

GGR это Валовой игровой доход, на английском звучит как Gross Gaming Revenue. Он изображает разницу между всеми ставками игроков и их выигрышами.