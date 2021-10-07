Правительство имеет стратегию по изменению структуры госдолга. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время VII Киевского международного экономического форума.

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Как будут менять структуру госдолга

Шмыгаль имел в виду увеличение собственных внутренних заимствований и уменьшение доли внешних.

Гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 миллиардов долларов,

– сказал премьер.

В 2022 году правительство планирует взять еще долгов

Фонд бюджета в 2022 году планируют профинансировать государственными заимствованиями в сумме 545,58 миллиарда гривен. Внешние заимствования составят 125,62 миллиарда гривен, внутренние – 419,96 миллиарда.

Таким образом, как и отмечал Шмыгаль, внутренних заимствований станет больше. Они составят 77% от общего объема поступлений.

Объем платежей для погашения госдолга в 2022 году, по плану, составит 393,3 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказывал, что на обслуживание госдолга в первом полугодии текущего года была направлена каждая восьмая гривна из доходов бюджета страны.