Сколько выплат направлено на пенсии в марте

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство в полном объеме и вовремя обеспечивает население Украины пенсионными выплатами.

В течение марта на пенсионные выплаты уже направлено 38,3 миллиарда гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

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Только за последние два дня правительство профинансировало 13,9 миллиарда гривен на выплату пенсий,

– отметил премьер.

Деньги на пенсии – не проблема

Ущерб Украины от разрушений из-за войны составил сотни миллиардов долларов. Однако это не помешает Украине выплачивать зарплаты и пенсии, в чем убежден экс-банкир, писатель и блоггер Андрей Онистрат. По его словам, у Украины достаточные резервы, а еще – значительная помощь от партнеров.

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Обращение Шмыгаля от 10 марта: смотрите видео