Сколько ВВП потеряет Украина за 2022 год: прогноз Нацбанка

Валовой внутренний продукт в Украине за 2022 год рухнет. В частности, величина падения зависит от того, сколько будет длиться война.

Соответствующую информацию в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Также объяснила, от чего зависит ВВП.

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В Нацбанке рассказали о ВВП за 2022 год

По нашим оценкам, в этом году мы потеряем как минимум треть ВВП. Какова будет эта точная цифра, будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться война и сколько территорий она охватит,

– сказала Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка также пояснила:

в начале войны активные боевые действия велись на территориях, производивших более 50% ВВП;

В настоящее время военные действия ведутся в районах, которые в довоенные времена производили около 20% ВВП.

"Слава ВСУ, благодарим их и верим в них. Они освобождают наши территории и в этих регионах экономика начинает восстанавливаться", - пояснила высокопоставленная должностная сторона.

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Экономика из-за войны пострадала серьезно

Екатерина Рожкова рассказала, что из-за войны экономика пострадала серьезно. Речь идет о потерях инфраструктуры, промышленных объектах и человеческих жертвах.

По нашим оценкам, прямые потери экономики уже превышают 100 миллиардов долларов. Это оценки того, что разрушено: был завод – нет завода, был мост – нет моста, был дом – нет дома. Но война продолжается и мы каждый день живем в уже привычных для нас воздушных тревогах и понимаем, что наши потери, к сожалению, растут каждый день,

– объяснила Рожкова.

Также она рассказала о восстановлении экономики и как быстро это может произойти. Объяснила, что:

уверена – с помощью инвестиций наших стран-партнеров, бизнеса и частных инвестиций нам удастся восстановиться достаточно быстро;

ключевой вопрос сегодня – нужно действительно разработать качественный план возобновления развития страны после войны.

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План восстановления должен включать не только восстановление уничтоженного, но и институционное восстановление страны. Есть:

мы должны не просто делать капитальный ремонт всего разрушенно, а строить новое – новую экономику, новые отношения, новые институции, прозрачные отношения между государством и бизнесом, между государством и гражданином;

строить, ориентируясь на стандарты Европейского Союза, членами которого мы хотим стать.

Это займет время и будет стоить много денег. Но я уверена, если этот план будет содержать комплекс мер по управлению государством, развитию экономики, улучшению внутреннего бизнес-климата, включая работу институтов, то частные инвестиции придут к нам быстрее.

– объяснила первая заместительница главы Нацбанка.

Она убеждена, что это даст толчок к быстрому восстановлению экономики и ее развитию. Для этого также нужна нормальная макроэкономическая основа: "Именно поэтому нам порой приходится принимать сложные решения, которые, впрочем, позволят эту основу создать".

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