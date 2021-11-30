Сколько времени можно будет пользоваться "тысячей Зеленского": ответ Минэкономики

Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые дважды прививались против COVID-19. Те, кто прошел полный курс вакцинации, смогут получить 1 тысячу гривен.

Заместитель министра экономики Ирина Новикова сообщила, что соответствующая программа стартует уже 19 декабря. Воспользоваться услугой можно будет в течение 2022 года.

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Начисленная сумма будет храниться в течение 4 месяцев со дня поступления. За эти средства удастся:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал;

купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа - и железнодорожные рейсы.

В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству,

– добавила Ирина Новикова.

"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия".

По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Программа стартует 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.