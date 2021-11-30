Заместитель министра экономики Ирина Новикова сообщила, что соответствующая программа стартует уже 19 декабря. Воспользоваться услугой можно будет в течение 2022 года.

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Начисленная сумма будет храниться в течение 4 месяцев со дня поступления. За эти средства удастся:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал;

купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа - и железнодорожные рейсы.

В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству,

– добавила Ирина Новикова.

Обратите внимание! Обещанную президентом Владимиром Зеленским невозможно будет получить наличными. Деньги будут выдавать как так называемый сертификат на определенные виды услуг.

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