Заместитель министра экономики Ирина Новикова сообщила, что соответствующая программа стартует уже 19 декабря. Воспользоваться услугой можно будет в течение 2022 года.
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Начисленная сумма будет храниться в течение 4 месяцев со дня поступления. За эти средства удастся:
- купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал;
- купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа - и железнодорожные рейсы.
В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству,
– добавила Ирина Новикова.
"Тысяча Зеленского": что известно
- Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия".
- По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.
- Программа стартует 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.