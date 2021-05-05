Как выросли доходы богачей за время президентства Байдена

За период между президентскими выборами в США, которые состоялись 4 ноября, и вступлением в должность действующего президента Байдена, 100 самых богатых американцев успели заработать 267 миллиардов долларов. В целом же, с начала избирательной гонки и до сих пор состояние богатых американцев выросло на 461 миллиардов долларов .

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К сравнению напомним, что во время каденции Дональда Трампа, предыдущего президента США, состоятельные американцы обогатились на около 850 миллиардов долларов.

Сравнение состояния состоятельных американцев и беднейшего слоя населения США

Согласно данным Федеральной резервной системы США (ФРС), общее состояние американских миллиардеров достигло 2,9 триллиона долларов по сравнению с 2,5 триллиона долларов, которыми владеют 50% наименее богатых жителей страны.

В ФРС рассказали, что все группы населения США увеличили свое состояние. Однако, состояние 1% самых богатых граждан в 2020 году увеличились на 4 миллиарда долларов – более 90% наименее обеспеченных жителей.

Доходы граждан США увеличились на 21% в марте 2021 года. Поднятие уровня дохода произошло благодаря третьему раунду финансирования стимулирующих платежей в связи с коронавирусом.

Стоит отметить, что 10 самых богатых американцев от президентских выборов заработали 255 миллиардов долларов, а их общее состояние выросло до 1,2 триллиона долларов, как сообщает издание Bloomberg.

Какие компании заработали больше

Больше всего пополнили свои состояния технологические компании, которые выиграли от роста онлайн-активности в период пандемии:

Amazon.com Inc. (SPB: AMZN),

Facebook Inc. (SPB: FB),

Google, принадлежит Alphabet Inc. (SPB: GOOG).

Рост индексов:

Индекс FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google) за год (последние 12 месяцев) подскочил на 94%, тогда как S&P прибавил 45%.

Индексы S&P 500 и Dow Jones с момента инаугурации Байдена добавили более 10%.

Кто из богачей больше всего приумножил состояние

В общем, одни из самых богатых людей США приумножили собственные доходы благодаря росту рынка акций.

Джефф Безос – основатель Amazon и самый богатый человек мира. В этом году его состояние увеличились на 11,7 миллиарда долларов (данные Bloomberg Billionaires Index). К сравнению за время каденции Трампа его состояние выросло на 120 миллионов долларов.

– Марк Цукерберг – глава Facebook чье состояние в предыдущий вторник подскочили на 8,1 миллиарда долларов.

– Ларри Пейдж – соучредитель Google, который с начала года заработал 26,6 миллиарда долларов.

– Илон Маск – глава esla Inc. (SPB: TSLA), что обогатился с января на 5,1 миллиарда долларов.

– Уоррен Баффет – инвестор и глава компании Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B).

– Стивен Шварцман – глава Blackstone Group.

Интересно Гонки миллиардеров: Маск, Цукерберг или Безос – кто заработал больше всего во время пандемии

Президентство и инициативы Байдена

За свои первые 100 дней президентства Байден предложил не мало инициатив, в частности главными являются следующие:

Увеличение ставки корпоративного налога с 21% до 28%. Повышение налога будет касаться всего тех, кто зарабатывает более 1 миллиона долларов в год. Программа по поддержке среднего и низшего классов с помощью затрат на инфраструктуру, социальных расходов и стимулирующих выплат, которая обойдется государству в 1,8 триллиона долларов. Байден представил ее во время обращения в Конгрессе, на прошлой неделе. Новый экономический плат сроком на 8 лет и стоимостью в 2,3 миллиарда долларов.

Безос поддержал повышение налога

Основатель Amazon Джефф Безос и самый богатый человек мира поддержал предложение Байдена и демократов.

Мы ожидаем, что Конгресс и администрация вместе найдут правильное и сбалансированное решение, которое поддержит или усилит конкурентоспособность США,

– рассказал Безос.

Устранение неравенства между бедным и богатым слоем населения

Представители демократической партии США в Конгрессе предлагают и другие способы устранения неравенства между бедным и богатым слоем населения в стране. В частности, сенатор Элизабет Уоррен представила план налогообложения ультрамилионеров.