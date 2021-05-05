Как выросли доходы богачей за время президентства Байдена
За период между президентскими выборами в США, которые состоялись 4 ноября, и вступлением в должность действующего президента Байдена, 100 самых богатых американцев успели заработать 267 миллиардов долларов. В целом же, с начала избирательной гонки и до сих пор состояние богатых американцев выросло на 461 миллиардов долларов.
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Сравнение состояния состоятельных американцев и беднейшего слоя населения США
Согласно данным Федеральной резервной системы США (ФРС), общее состояние американских миллиардеров достигло 2,9 триллиона долларов по сравнению с 2,5 триллиона долларов, которыми владеют 50% наименее богатых жителей страны.
В ФРС рассказали, что все группы населения США увеличили свое состояние. Однако, состояние 1% самых богатых граждан в 2020 году увеличились на 4 миллиарда долларов – более 90% наименее обеспеченных жителей.
Доходы граждан США увеличились на 21% в марте 2021 года. Поднятие уровня дохода произошло благодаря третьему раунду финансирования стимулирующих платежей в связи с коронавирусом.
Стоит отметить, что 10 самых богатых американцев от президентских выборов заработали 255 миллиардов долларов, а их общее состояние выросло до 1,2 триллиона долларов, как сообщает издание Bloomberg.
Какие компании заработали больше
Больше всего пополнили свои состояния технологические компании, которые выиграли от роста онлайн-активности в период пандемии:
- Amazon.com Inc. (SPB: AMZN),
- Facebook Inc. (SPB: FB),
- Google, принадлежит Alphabet Inc. (SPB: GOOG).
Рост индексов:
- Индекс FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google) за год (последние 12 месяцев) подскочил на 94%, тогда как S&P прибавил 45%.
- Индексы S&P 500 и Dow Jones с момента инаугурации Байдена добавили более 10%.
Кто из богачей больше всего приумножил состояние
В общем, одни из самых богатых людей США приумножили собственные доходы благодаря росту рынка акций.
- Джефф Безос – основатель Amazon и самый богатый человек мира. В этом году его состояние увеличились на 11,7 миллиарда долларов (данные Bloomberg Billionaires Index). К сравнению за время каденции Трампа его состояние выросло на 120 миллионов долларов.
- Марк Цукерберг – глава Facebook чье состояние в предыдущий вторник подскочили на 8,1 миллиарда долларов.
- Ларри Пейдж – соучредитель Google, который с начала года заработал 26,6 миллиарда долларов.
- Илон Маск – глава esla Inc. (SPB: TSLA), что обогатился с января на 5,1 миллиарда долларов.
- Уоррен Баффет – инвестор и глава компании Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B).
- Стивен Шварцман – глава Blackstone Group.
Интересно Гонки миллиардеров: Маск, Цукерберг или Безос – кто заработал больше всего во время пандемии
Президентство и инициативы Байдена
За свои первые 100 дней президентства Байден предложил не мало инициатив, в частности главными являются следующие:
- Увеличение ставки корпоративного налога с 21% до 28%. Повышение налога будет касаться всего тех, кто зарабатывает более 1 миллиона долларов в год.
- Программа по поддержке среднего и низшего классов с помощью затрат на инфраструктуру, социальных расходов и стимулирующих выплат, которая обойдется государству в 1,8 триллиона долларов. Байден представил ее во время обращения в Конгрессе, на прошлой неделе.
- Новый экономический плат сроком на 8 лет и стоимостью в 2,3 миллиарда долларов.
Безос поддержал повышение налога
Основатель Amazon Джефф Безос и самый богатый человек мира поддержал предложение Байдена и демократов.
Мы ожидаем, что Конгресс и администрация вместе найдут правильное и сбалансированное решение, которое поддержит или усилит конкурентоспособность США,
– рассказал Безос.
Устранение неравенства между бедным и богатым слоем населения
Представители демократической партии США в Конгрессе предлагают и другие способы устранения неравенства между бедным и богатым слоем населения в стране. В частности, сенатор Элизабет Уоррен представила план налогообложения ультрамилионеров.
Согласно проектом госпожи Уоррен, состояние граждан, которые имеют более 50 миллионов, должны облагаться 2% налогом, а для тех чье состояние превышает 1 миллиард ставка может составлять 3%. Однако, в издании Bloomberg отмечают, что предложение вряд ли будет принято, беря во внимание сопротивление президента и других демократов.