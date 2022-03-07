Деньги на поддержку армии и гуманитарная помощь

Также регулятор отметил, что из более 10,2 миллиарда гривен (в эквиваленте) почти 3 миллиарда гривен поступило из-за границы.

Интересно Сколько Украина получит денежной поддержки в условиях войны: в НБУ назвали сумму

В частности более 2,9 миллиарда гривен в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте,

– говорится в сообщении.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества, в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира.

Сколько НБУ перечислил на нужды военных

Из 10,3 миллиарда гривен НБУ перечислил на нужды военных более 7,3 миллиарда гривен, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – 950 миллионов гривен (26.02.2022 – 450 миллионов гривен; 06.03.2022 – 500 миллионов гривен);

на нужды Национальной полиции Украины – 1 650 миллионов гривен (28.02.2022 – 150 миллионов гривен; 03.03.2022 – 700 миллионов гривен; 06.03.2022 – 800 миллионов гривен);

на нужды Министерства обороны Украины – 4 285,8 миллиона гривен (28.02.2022 – 182,3 миллиона гривен; 01.03.2022 – 675 миллионов гривен; 01.03.2022 – 168 миллионов гривен; 02.03.2022 – 1 999,3 миллиона гривен; 04.03.2022 – 920 миллионов гривен; 05.03.2022 – 341,2 миллиона гривен);

на нужды Государственной пограничной службы – 420 миллионов гривен (03.03.2022).

Важно! НБУ сообщил, что остаток средств на спецсчете составляет 2,9 миллиарда гривен. Помочь Украинской Армии можно по ссылке здесь.

Счет для гуманитарных нужд

На счет Минсоцполитики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 63,2 миллиона гривен в эквиваленте.

Сейчас остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 63,2 миллиона гривен.

Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины,

– говорится в сообщении регулятора.

*Открыть ссылку с реквизитами можно здесь.

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