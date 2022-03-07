Деньги на поддержку армии и гуманитарная помощь
Также регулятор отметил, что из более 10,2 миллиарда гривен (в эквиваленте) почти 3 миллиарда гривен поступило из-за границы.
Интересно Сколько Украина получит денежной поддержки в условиях войны: в НБУ назвали сумму
В частности более 2,9 миллиарда гривен в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте,
– говорится в сообщении.
Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества, в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира.
Сколько НБУ перечислил на нужды военных
Из 10,3 миллиарда гривен НБУ перечислил на нужды военных более 7,3 миллиарда гривен, в частности:
- на нужды Национальной гвардии Украины – 950 миллионов гривен (26.02.2022 – 450 миллионов гривен; 06.03.2022 – 500 миллионов гривен);
- на нужды Национальной полиции Украины – 1 650 миллионов гривен (28.02.2022 – 150 миллионов гривен; 03.03.2022 – 700 миллионов гривен; 06.03.2022 – 800 миллионов гривен);
- на нужды Министерства обороны Украины – 4 285,8 миллиона гривен (28.02.2022 – 182,3 миллиона гривен; 01.03.2022 – 675 миллионов гривен; 01.03.2022 – 168 миллионов гривен; 02.03.2022 – 1 999,3 миллиона гривен; 04.03.2022 – 920 миллионов гривен; 05.03.2022 – 341,2 миллиона гривен);
- на нужды Государственной пограничной службы – 420 миллионов гривен (03.03.2022).
Счет для гуманитарных нужд
На счет Минсоцполитики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 63,2 миллиона гривен в эквиваленте.
Сейчас остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 63,2 миллиона гривен.
Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины,
– говорится в сообщении регулятора.
*Открыть ссылку с реквизитами можно здесь.
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