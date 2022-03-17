Деньги на армию, которые собрали через сервис "Дия"

"150 миллионов гривен на армию через "Дию". Все донаты идут на фонд "Повернися живим", – говорится в сообщении Федорова.

Интересно Получили 2 миллиона заявок: Федоров рассказал о выплатах 6 500 гривен

Вице-премьер-министр также рассказал, что за один день на одно направление этот фонд передал украинским военным 88 квадрокоптеров, 47 тепловизоров, 30 раций, 30 планшетов и смартфонов для операторов БПЛА и артиллеристов.

Спасибо каждому, кто уже присоединился и направил деньги через "Дию". Уверен, мы можем собрать еще больше. Победа за нами!

– добавил вице-премьер.

Напомним! С 24 февраля по 11 марта на специальный счет НБУ для поддержки ВСУ поступило около 12 миллиардов гривен в эквиваленте.

Для Украины уже зарезервировали 300 миллиардов долларов российских денег: смотрите видео