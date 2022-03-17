Деньги на армию, которые собрали через сервис "Дия"
"150 миллионов гривен на армию через "Дию". Все донаты идут на фонд "Повернися живим", – говорится в сообщении Федорова.
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Вице-премьер-министр также рассказал, что за один день на одно направление этот фонд передал украинским военным 88 квадрокоптеров, 47 тепловизоров, 30 раций, 30 планшетов и смартфонов для операторов БПЛА и артиллеристов.
Спасибо каждому, кто уже присоединился и направил деньги через "Дию". Уверен, мы можем собрать еще больше. Победа за нами!
– добавил вице-премьер.
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