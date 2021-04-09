На сколько упало ВВП в январе – феврале 2021: оценка Минэкономики
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало обзор экономической активности в стране по итогам февраля 2021 года. Госструктура оценила падение ВВП в январе – феврале 2021 году почти в 3%.
Падение ВВП в январе – феврале 2021
В январе – феврале 2021 года сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 4,2%. Как результат, сокращение ВВП оценено на уровне 2,8% (падение на 2,6% в январе 2021 на 0,6% в январе – феврале 2020 года).
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Что такое ВВПВаловой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.
Отрицательный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые виды экономической деятельности, кроме внутренней торговли, отметило министерство,
– говорится в отчете Минсоцполитики.
Что сдерживает экономику Украины
Министерство отметило, что изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мероприятий и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности.
Как ожидает Минэкономики, скорость экономического восстановления зависит от продолжительности и жесткости карантина. Министерство ожидает возвращения к положительной динамике роста со второго квартала, учитывая низкую базу сравнения в прошлом году за этот период, а также перспективы вакцинации.
Показатели каких сфер сократились
В период с января по февраль 2021 года произошло сокращение показателей в следующих сферах:
- Промышленность – из-за снижения экономической активности и спроса на продукцию отрасли, действие протекционистских мер, низкие урожаи сельскохозяйственных культур, инвестиционную паузу и высокой конкуренции со стороны импортных аналогов отдельной промышленной продукции.
- Строительство – повлияли неблагоприятные погодные условия и снижение спроса.
- Транспорт – пострадал в результате падения в сфере пассажирских перевозок в условиях действия ограничений в большинстве стран мира и уменьшения объемов грузовых перевозок на фоне вялой экономической активности. Также повлияло ухудшение ситуации в трубопроводном транспорте на фоне снижения спроса на транзитные услуги украинской ГТС со стороны стран ЕС.
- Сельское хозяйство – потеряло в показателях за подорожания кормовой базы в животноводстве, вспышки птичьего гриппа.
В какой сфере показатели наоборот выросли
Однако, не во всех сферах произошел спад. Рост происходил только в секторе внутренней торговли в условиях стимулирования потребительского спроса, а именно:
- рост реальной заработной платы,
- выплаты единовременных материальных пособий.
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