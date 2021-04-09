Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало обзор экономической активности в стране по итогам февраля 2021 года. Госструктура оценила падение ВВП в январе – феврале 2021 году почти в 3%.

Падение ВВП в январе – феврале 2021

В январе – феврале 2021 года сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 4,2%. Как результат, сокращение ВВП оценено на уровне 2,8% (падение на 2,6% в январе 2021 на 0,6% в январе – феврале 2020 года).

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Что такое ВВП Валовой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.

Отрицательный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые виды экономической деятельности, кроме внутренней торговли, отметило министерство,

– говорится в отчете Минсоцполитики.

Что сдерживает экономику Украины

Министерство отметило, что изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мероприятий и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности.

Как ожидает Минэкономики, скорость экономического восстановления зависит от продолжительности и жесткости карантина. Министерство ожидает возвращения к положительной динамике роста со второго квартала, учитывая низкую базу сравнения в прошлом году за этот период, а также перспективы вакцинации.

Показатели каких сфер сократились

В период с января по февраль 2021 года произошло сокращение показателей в следующих сферах:

Промышленность – из-за снижения экономической активности и спроса на продукцию отрасли, действие протекционистских мер, низкие урожаи сельскохозяйственных культур, инвестиционную паузу и высокой конкуренции со стороны импортных аналогов отдельной промышленной продукции.

– из-за снижения экономической активности и спроса на продукцию отрасли, действие протекционистских мер, низкие урожаи сельскохозяйственных культур, инвестиционную паузу и высокой конкуренции со стороны импортных аналогов отдельной промышленной продукции. Строительство – повлияли неблагоприятные погодные условия и снижение спроса.

– повлияли неблагоприятные погодные условия и снижение спроса. Транспорт – пострадал в результате падения в сфере пассажирских перевозок в условиях действия ограничений в большинстве стран мира и уменьшения объемов грузовых перевозок на фоне вялой экономической активности. Также повлияло ухудшение ситуации в трубопроводном транспорте на фоне снижения спроса на транзитные услуги украинской ГТС со стороны стран ЕС.

– пострадал в результате падения в сфере пассажирских перевозок в условиях действия ограничений в большинстве стран мира и уменьшения объемов грузовых перевозок на фоне вялой экономической активности. Также повлияло ухудшение ситуации в трубопроводном транспорте на фоне снижения спроса на транзитные услуги украинской ГТС со стороны стран ЕС. Сельское хозяйство – потеряло в показателях за подорожания кормовой базы в животноводстве, вспышки птичьего гриппа.

В какой сфере показатели наоборот выросли

Однако, не во всех сферах произошел спад. Рост происходил только в секторе внутренней торговли в условиях стимулирования потребительского спроса, а именно:

рост реальной заработной платы,

выплаты единовременных материальных пособий.

Напомним! Ранее глава Минэкономики Игорь Петрашко озвучил прогноз спада экономики в январе – марте 2021 на 2,2%.