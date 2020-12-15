Одноразовую государственную помощь в размере 8 тысяч гривен получит 734 621 предприниматель. Деньги ФЛП выделили для поддержки их бизнеса в период действия карантинных ограничений.

Правительство выделило деньги для предпринимателей 5 категорий. Об этом говорится на платформе для работы с открытыми данными Опендатабот.

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734 621 украинский предприниматель, приостановивший свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 000 гривен помощи согласно постановлению Кабинета Министров №1233,

– говорится в сообщении.

Сколько ФЛП получат помощь

640 604 представителя розничной торговли;

13 181 – временного размещения;

58 755 – деятельности по обеспечению блюдами и напитками;

277 – демонстрации кинофильмов;

4 707 – деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений;

17 097 – деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Обратите внимание! Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям 4 декабря. За него проголосовали 297 народных депутатов.

Заметим, 14 декабря в сервисе "Дія" стартовала возможность для ФЛП получить единовременную материальную помощь. Уже за первые 10 часов работы зарегистрировались более 5 тысяч предпринимателей. О том, как получить 8 тысяч гривен, – читайте здесь.