Сколько украинских предпринимателей получат 8 тысяч от государства
Одноразовую государственную помощь в размере 8 тысяч гривен получит 734 621 предприниматель. Деньги ФЛП выделили для поддержки их бизнеса в период действия карантинных ограничений.
Правительство выделило деньги для предпринимателей 5 категорий. Об этом говорится на платформе для работы с открытыми данными Опендатабот.
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734 621 украинский предприниматель, приостановивший свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 000 гривен помощи согласно постановлению Кабинета Министров №1233,
– говорится в сообщении.
Сколько ФЛП получат помощь
- 640 604 представителя розничной торговли;
- 13 181 – временного размещения;
- 58 755 – деятельности по обеспечению блюдами и напитками;
- 277 – демонстрации кинофильмов;
- 4 707 – деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений;
- 17 097 – деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.
Заметим, 14 декабря в сервисе "Дія" стартовала возможность для ФЛП получить единовременную материальную помощь. Уже за первые 10 часов работы зарегистрировались более 5 тысяч предпринимателей. О том, как получить 8 тысяч гривен, – читайте здесь.
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