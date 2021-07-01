В Украине увеличат гарантированную сумму возмещения вкладов: о какой сумме идет речь

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5542-1, благодаря чему украинцам увеличат гарантированную сумму возмещения вкладов. Законопроект поддержало 235 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект

Законопроект № 5542-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физлиц" предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам до нескольких сотен тысяч гривен до 2023 года.

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Со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года увеличение гарантированной суммы будет в пределах от 200 тысяч до 400 тысяч гривен.

увеличение гарантированной суммы будет в пределах от 200 тысяч до 400 тысяч гривен. С 1 января 2023 года – до 600 тысяч гривен.

Чему будет способствовать законопроект

В пояснительной записке отмечается, что законопроект будет способствовать выполнению международно-правовых обязательств Украины, обеспечит финансовую стабильность гарантирования вкладов физических лиц и покрытие прогнозируемого объема ее рисков, увеличению суммы предельного размера возмещения средств, восстановлению и повышению доверия вкладчиков к банковской системе Украины.