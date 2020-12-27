В 2021 году Украина должна получить не менее 7,5 миллиарда гривен легальных доходов от игорного бизнеса. Получение этих средств заложено в Государственный бюджет на 2021 год.

7,5 миллиарда гривен поступлений от игорного бизнеса: детали

По словам председателя финансового комитета Совета Даниила Гетманцева, речь идет о доходах от платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Об этом Гетманцев рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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По его словам, пополнить бюджет помогут и лицензии на выпуск и проведение лотерей.

В то же время парламентарий высоко оценил принятие закона, который легализовал игорный бизнес в Украине. Его Верховная Рада поддержала 14 июля. А 11 августа подписал президент Владимир Зеленский и он вступил в силу.

К слову, ранее в Минфине посчитали, что легализация игорного бизнеса принесет в государственный бюджет примерно 7,4 миллиарда гривен.

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Что предусматривает закон о легализации игорного бизнеса

Вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.

Предусматривает регулирование "классических" лотерей.

Вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Вводит ограничения по рекламе игорных заведений, в частности, запрещает рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Предусматривает создание реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Заметим! В 2009 году в Украине официально был запрещен игорный бизнес. Однако эксперты указывали, что он просто перешел работать в "тень".

Легализованные азартные игры в Украине / Инфографика 24 канала