Сколько в Украине прибыльных компаний: бизнес обнародовал отчетность

Согласно открытым данным, что обнародовала платформа Опэндатабот только 38% украинских компаний – прибыльные, остальные же работают в убыток, или в "ноль". Оценивая доходность компаний, во внимание брали: выручку, прибыль, активы и финансовые обязательства компаний в Украине.
Анализ прибыльности предприятий в Украине
- Убыточными в стране считается – 19,9% компаний.
- "В ноль" выходят 42% предприятий.
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Самые прибыльные компании в 2021 году:
- ООО "Оператор газотранспортной системы Украины",
- агрокомпания ООО "Мечта Подолье",
- АО "Южный горно-обогатительный комбинат".
Самыми убыточными компаниями оказались:
- "Укрэнерго",
- "Нафтогаз",
- "Укрзализныця".
Постановление для развития открытых данных
Компании обнародовали свои финансовые данные в рамках последней редакции постановления КМУ №835, которая состоялась 24 мая текущего года. Ключевой задачей постановления является публикация финансовой отчетности в форме открытых данных, что является требованием Плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Публикация данных финансовой отчетности предприятий в формате открытых данных – это шаг к построению прозрачной экономики государства, отмечается на Правительственном портале.
Финансовая отчетность – залог прозрачности ведения бизнеса. Годами эта информация официально не публиковалась, поэтому развивались коррупционные схемы для торговли "черными данными", отметил Алексей Иванки, основатель Опэндатабот, относительно постановления КМУ №835.
Что позволит открыта финансовая отчетность:
- Оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и понять свою долю рынка.
- Ускорить порядок кредитования в банке.
- Переговоры между бизнес-партнерами станут более прозрачными, а скорость принятия решения о сотрудничестве увеличится.
- Коррупционная схема торговли этими данными будет разрушена.