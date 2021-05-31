Сколько в Украине прибыльных компаний: бизнес обнародовал отчетность

31 мая 2021 , 10:48
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Источник:

Опэндатабот

Согласно открытым данным, что обнародовала платформа Опэндатабот только 38% украинских компаний – прибыльные, остальные же работают в убыток, или в "ноль". Оценивая доходность компаний, во внимание брали: выручку, прибыль, активы и финансовые обязательства компаний в Украине.

Анализ прибыльности предприятий в Украине

  • Убыточными в стране считается – 19,9% компаний.
  • "В ноль" выходят 42% предприятий. 

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Самые прибыльные компании в 2021 году:

  • ООО "Оператор газотранспортной системы Украины",
  • агрокомпания ООО "Мечта Подолье",
  • АО "Южный горно-обогатительный комбинат".

Самыми убыточными компаниями оказались:

  • "Укрэнерго",
  • "Нафтогаз",
  • "Укрзализныця".

Постановление для развития открытых данных

Компании обнародовали свои финансовые данные в рамках последней редакции постановления КМУ №835, которая состоялась 24 мая текущего года. Ключевой задачей постановления является публикация финансовой отчетности в форме открытых данных, что является требованием Плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Публикация данных финансовой отчетности предприятий в формате открытых данных – это шаг к построению прозрачной экономики государства, отмечается на Правительственном портале.

Финансовая отчетность – залог прозрачности ведения бизнеса. Годами эта информация официально не публиковалась, поэтому развивались коррупционные схемы для торговли "черными данными", отметил Алексей Иванки, основатель Опэндатабот, относительно постановления КМУ №835.

Что позволит открыта финансовая отчетность:

  • Оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и понять свою долю рынка.
  • Ускорить порядок кредитования в банке.
  • Переговоры между бизнес-партнерами станут более прозрачными, а скорость принятия решения о сотрудничестве увеличится. 
  • Коррупционная схема торговли этими данными будет разрушена.
Автор: Дар'я Вереньова