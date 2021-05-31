Анализ прибыльности предприятий в Украине

Убыточными в стране считается – 19,9% компаний.

"В ноль" выходят 42% предприятий.

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Самые прибыльные компании в 2021 году:

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины",

агрокомпания ООО "Мечта Подолье",

АО "Южный горно-обогатительный комбинат".

Самыми убыточными компаниями оказались:

"Укрэнерго",

"Нафтогаз",

"Укрзализныця".

Постановление для развития открытых данных

Компании обнародовали свои финансовые данные в рамках последней редакции постановления КМУ №835 , которая состоялась 24 мая текущего года. Ключевой задачей постановления является публикация финансовой отчетности в форме открытых данных, что является требованием Плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Публикация данных финансовой отчетности предприятий в формате открытых данных – это шаг к построению прозрачной экономики государства, отмечается на Правительственном портале .

Финансовая отчетность – залог прозрачности ведения бизнеса. Годами эта информация официально не публиковалась, поэтому развивались коррупционные схемы для торговли "черными данными", отметил Алексей Иванки, основатель Опэндатабот, относительно постановления КМУ №835.

Что позволит открыта финансовая отчетность: