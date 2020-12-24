Сколько в Украине безработных: новая статистика
Количество занятого населения в возрасте от 15 лет в III квартале 2020 года составило 16 миллионов человек. Зато безработных в этот период было 1,7 миллиона украинцев.
Статистику занятости населения и количества безработных в III квартале 2020 года приводит Государственная служба статистики Украины.
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Сколько украинцев работали
- занятость в возрасте 15 лет и старше составляла 16 миллионов человек;
- работали 15,9 миллиона человек в возрасте 15 – 70 лет.
По информации статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет составил 49,8%, а среди населения 15 – 70 лет - 56,1%.
Сколько было безработных
- количество безработного населения в возрасте от 15 лет составила 1,7 миллиона человек;
- в категории 15 – 70 лет этот показатель был аналогичным.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте от 15 лет составил 9,5%. Для сравнения в первом квартале было 8,5%, во втором – 9,8%. По возрастной группе 15 – 70 лет, то этот показатель был 9,5% (в первом квартале – 8,6%, во втором – 9,9%).
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