Количество занятого населения в возрасте от 15 лет в III квартале 2020 года составило 16 миллионов человек. Зато безработных в этот период было 1,7 миллиона украинцев.

Статистику занятости населения и количества безработных в III квартале 2020 года приводит Государственная служба статистики Украины.

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Сколько украинцев работали

занятость в возрасте 15 лет и старше составляла 16 миллионов человек;

работали 15,9 миллиона человек в возрасте 15 – 70 лет.

По информации статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет составил 49,8%, а среди населения 15 – 70 лет - 56,1%.

Сколько было безработных

количество безработного населения в возрасте от 15 лет составила 1,7 миллиона человек;

в категории 15 – 70 лет этот показатель был аналогичным.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте от 15 лет составил 9,5%. Для сравнения в первом квартале было 8,5%, во втором – 9,8%. По возрастной группе 15 – 70 лет, то этот показатель был 9,5% (в первом квартале – 8,6%, во втором – 9,9%).

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Обратите внимание! В октябре 2020 Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле Нацбанк прогнозировал безработицу на уровне 10%.