Украинцы заплатили за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии 28,6 миллиарда гривен. Говорится за период в 10 месяцев 2020 года.

Соответствующая сумма касается услуг теплоснабжения, вывоза бытовых отходов, воды и водоотведения, содержания домов и придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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В то же время заместительница министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская отметила, что это не свидетельствует о том, что все граждане Украины добросовестно платят за потребленные услуги. Однако она добавила, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды.

За отопление за этот период было начислено 24 миллиарда гривен, а оплачено – 27 миллиардов, на уровне 112,2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на сумму в 3 миллиарда гривен,

– заметила Хоцяновская.

Также она добавила, что за соответствующие услуги на начало января 2020 года задолженность населения составляла примерно 30,5 миллиарда гривен.

Кроме того, заместительница министра развития общин и территорий Украины опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в 2020 году на 57%. По ее словам Госстат только с января 2020 года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию.

"Такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу данных", – отметила Наталья Хоцяновская.

Обратите внимание! Ранее в Государственной службе статистики Украины сообщили, что начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2020 года значительно выросли – украинцам насчитали 11 миллиардов гривен.