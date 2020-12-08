Сколько украинцы уплатили за коммуналку за 10 месяцев 2020 года: данные Минрегиона
Украинцы заплатили за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии 28,6 миллиарда гривен. Говорится за период в 10 месяцев 2020 года.
Соответствующая сумма касается услуг теплоснабжения, вывоза бытовых отходов, воды и водоотведения, содержания домов и придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Актуально Счета в платежках украинцев стремительно выросли: данные Госкомстата
В то же время заместительница министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская отметила, что это не свидетельствует о том, что все граждане Украины добросовестно платят за потребленные услуги. Однако она добавила, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды.
За отопление за этот период было начислено 24 миллиарда гривен, а оплачено – 27 миллиардов, на уровне 112,2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на сумму в 3 миллиарда гривен,
– заметила Хоцяновская.
Также она добавила, что за соответствующие услуги на начало января 2020 года задолженность населения составляла примерно 30,5 миллиарда гривен.
Кроме того, заместительница министра развития общин и территорий Украины опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в 2020 году на 57%. По ее словам Госстат только с января 2020 года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию.
"Такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу данных", – отметила Наталья Хоцяновская.
Поделиться новостью