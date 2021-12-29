Сколько украинцев зарабатывают больше 20 тысяч гривен
Источник:Госстат
Львиная доля украинцев получают заработную плату ниже 10 тысяч гривен в месяц. И только 15,8% работников могут похвастаться зарплатой больше 20 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют свежие данные Государственной службы статистики Украины. Статистическое ведомство учитывало зарплаты только штатных работников в сентябре 2021 года.
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По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7 000 гривен – 33,4% штатных работников. А вот зарплату в более 20 тысяч гривен начислили для 15,8% работников.
Какие зарплаты получают украинцы
- от минимальной до 6 000 гривен – 16,1%;
- от 6 000 до 7 000 гривен – 17,3%;
- от 7 000 до 8 000 гривен – 7,3%;
- от 8 000 до 9 000 гривен – 5,9%;
- от 9 000 до 10 000 гривен – 5,3%;
- от 10 000 до 11 000 гривен – 4,8%;
- от 11 000 до 12 000 гривен – 4,3%;
- от 12 000 до 13 000 гривен – 4,1%;
- от 13 000 до 14 000 гривен – 3,6%;
- от 14 000 до 15 000 гривен – 3,3%;
- от 15 000 до 20 000 гривен – 12,2%;
- от 20 000 до 25 000 гривен – 6,5%;
- больше 25 000 гривен – 9,3%.
Зарплата штатных работников в Украине / Данные Госстата
Стоит понимать, что в статистику попали только те работники, которые официально трудоустроены и декларируют полную заработную плату. В то же время следует помнить, что в Украине немало людей работают неофициально или показывают не всю зарплату.
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Зарплаты в Украине: что нужно знать
Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен. Есть разговоры, что в 2022 году ее повысят до 7 700 гривен, однако вместе с тем увеличится и инфляция. То есть глобально для украинцев ничего не изменится.
Между тем средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен)